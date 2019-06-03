5 يونيو.. "أليس في بلاد العجائب" بمسرح البالون

يستضيف مسرح البالون، عرضًا مسرحيًا استعراضيًا بعنوان "أليس في بلاد العجائب"، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.



والمسرحية مبنية على قصة "مغامرات أليس في بلاد العجائب" للكاتب الإنجليزي "لويس كارول"، والتي تدور عن "أليس" الفتاة الصغيرة التي شعرت بالملل من طول الجلوس بجوار أختها، حتى رأت أرنبًا يجري أمامها.



فلفت انتباه "أليس" أنه أخرج ساعة من جيبه وهرع مسرعًا يركض فأخذت تركض وراءه فرأته يدخل في جحر فدخلت ورائه، وعبر هذا الجحر دخلت عالمًا غريبًا يُدعى بلاد العجائب حيث تنتظرها الكثير من المغامرات والمواقف الغريبة.



يُذكر أن "لويس كارول"هو الاسم المستعار للكاتب وعالم الرياضيات والمصور الفوتوغرافي الإنجليزي "تشارلز لوتويدج دودسن".