القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
الثقافة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:29 ص

5 يونيو.. "أليس في بلاد العجائب" بمسرح البالون

5 يونيو.. أليس في
زينب إبراهيم
dostor.org/2652626

يستضيف مسرح البالون، عرضًا مسرحيًا استعراضيًا بعنوان "أليس في بلاد العجائب"، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

والمسرحية مبنية على قصة "مغامرات أليس في بلاد العجائب" للكاتب الإنجليزي "لويس كارول"، والتي تدور عن "أليس" الفتاة الصغيرة التي شعرت بالملل من طول الجلوس بجوار أختها، حتى رأت أرنبًا يجري أمامها.

فلفت انتباه "أليس" أنه أخرج ساعة من جيبه وهرع مسرعًا يركض فأخذت تركض وراءه فرأته يدخل في جحر فدخلت ورائه، وعبر هذا الجحر دخلت عالمًا غريبًا يُدعى بلاد العجائب حيث تنتظرها الكثير من المغامرات والمواقف الغريبة.

يُذكر أن "لويس كارول"هو الاسم المستعار للكاتب وعالم الرياضيات والمصور الفوتوغرافي الإنجليزي "تشارلز لوتويدج دودسن".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

الاحتفال بليلة القدر وإفطار الأسرة المصرية أهم ما تناولته صحف اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

ويستهام يتعاقد مع الحارس ديفيد مارتين

صلاح يقترب من ريال مدريد بعد قيادته ليفربول للتتويج بدورى الأبطال

جوارديولا يتحدث عن فالفيردي ويتخذ قرارا نهائيا بخصوص العودة لبرشلونة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الرئيس نيوز

"الحرية والتغيير" تبدأ العصيان اليوم وتوقف التفاوض مع "العسكري"

بيان من مصر بشأن تصاعد الأحداث في السودان

تحذير برلماني من البناء المخالف والتعدي على الأراضي خلال العيد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر

كشكول

وزير التعليم العالييوجه برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية بعيد الفطر المبارك

اعتماد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

"أمهات مصر": طوارئ بالبيوت استعداداً لامتحانات الثانوية العامة .. ومفيش عيد

جامعة المنصورة: حق طالبة "التبول اللاإرادي" محفوظ

"السيسي" لأولياء الأمور:"ما تخافوش مش هنضيعكم"

الأمصار

تنقلات المدربين في الكالتشيو تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

رئيس مصر للطيران عضوا بمجلس الطيران الدولي (اياتا)

السودان تُوقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فلكيًا.. تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في أربع قارات

"جوجل" تحل مشكلة "ازدحام الشبكة" شرق الولايات المتحدة بعد تعطلها لساعات

العطلة والرعب: 4 مواقع لـ"السياحة السوداء"

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎