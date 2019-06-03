اعترافات المتهم بقتل جاره بـ"سكين" في عين شمس

أدلى المتهم بقتل جاره في عين شمس بسبب خلافات الجيرة، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، حيث كشفت عن أن المجني عليه تعدى على نجله بالضرب، وبالتدخل للدفاع عنه نشبت مشاجرة بينهما، وتعدى خلالها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض فشعر المتهم بالإهانة، وبتجدد المشاجرة مرة أخرى قام بالتعدي عليه بـ"سكين" فسقط قتيلا.



كانت قد صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.



وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أنه عقب بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه هرول المتهم إلى المطبخ واستل سكينًا، وبادر الأخير بطعنه بالصدر فسقط قتيلًا.



بإجراء المعاينة الأولية، عثر على السلاح المستخدم في الواقعة وقررت النيابة التحفظ عليه، وتبين من التقرير المبدئي للطب الشرعي أن الجثة لذكر، وبها إصابات طعنية حيوية حديثه من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيًا كان نوعه، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية والتي أدت إلى الوفاة.



تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، ودلت التحريات أن المتهم جار المجني عليه وارتكب جريمته انتقامًا من المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.