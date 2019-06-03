اختيار وزيرة التخطيط مديرًا تنفيذيًا مؤقتًا للصندوق السيادي

كشف مصدر مطلع، عن إختيار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء مجلس الوزراء من مراجعة الأسماء المرشحة لشغل المنصب واختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق المدير التنفيذي الجديد من بين القائمة المقترحة.



ووفقًا للنظام الأساسي لعمل الصندوق السيادي، فإن مجلس إدارة الصندوق يضم كلًا من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس لمجلس الإدارة غير التنفيذي، ممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الاستثمار.



كما يضم مجلس إدارة الصندوق خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة هم: المهندس حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد عباس حسن فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك عودة مصر، نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة داتا شيلد للاستثمار، مهندس يحيي محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.