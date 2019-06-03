أمن الإسكندرية يحبط مجزرة بالأسلحة النارية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها في التشاجر مع آخرين.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اعتزام مزارع، 54 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر مع مزارع، 32 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وآخرين لخلافات على تقسيم المياه ورغبته في توسيع مجرى الري الكائن بالأرض خاصته، وقيامه بالاستعانة بنجليه "مزارعين" فى سبيل تنفيذ ذلك.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة نجليه بندقيتين خرطوش و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم الأسلحة من محل إقامتهم بدائرة مركز أبوالمطامير تمهيدًا لاستخدامها فى التشاجر مع جيرانهم في الأرض الزراعية لفرض نفوذهم وسيطرتهم بالمنطقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.