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تقارير ومتابعات
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:24 ص

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2652613

موجه من الجدل أثارت الشارع المصري بسبب معرفة ما إذا كان العيد غدًا الثلاثاء أو بعد غد، وتواصلت "الدستور" مع الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، والذي أكد أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر.

وأضاف القاضي:"فلكيًا سيولد هلال شوال اليوم ويستمر في الأفق بعد الغروب من خمس إلى سبع دقائق في مصر ولكن في بعض المدن الإفريقية والعربية يصل إلى 17 دقيقة".

وأكد القاضي أن هناك 7 لجان اليوم لاستطلاع الهلال بالتعاون مع دار الإفتاء وهيئة المساحة وسيعلن المفتي ما إذا كان العيد غدًا أم لا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعجلت عندما صرحت بأنه يتعذر رؤية الهلال اليوم، حيث إن اللجان لم تستطلع الهلال حتى الآن.

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