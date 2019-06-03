فيتنام تحصل على تريليون وون من كوريا الجنوبية في خمس سنوات

أعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي أن فيتنام هي أكبر متلق للتمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الخمسة الماضية وتأتي على رأس قائمة الدول المتلقية بحصولها على 1.09 تريليون وون خلال هذه الفترة، تليها ميانمار ثم بنجلاديش ثم كمبوديا وإثيوبيا.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الذي تأسس في عام 1987، أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا والاقتصادات الناشئة، ويساعد الدول الشريكة من خلال توفير التمويل اللازم لتنميتها الصناعية واستقرارها الاقتصادي.



وقال مصرف كوريا، الذي تديره الدولة، أنه قدم 5.73 تريليون وون (4.8 مليار دولار) من خلال صندوق تنمية الصادرات في آسيا على مدار السنوات الخمس الماضية واستثمر 1.07 تريليون وون في المنطقة في عام 2017 و913 مليار وون العام الماضي.