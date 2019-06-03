صهر ترامب: من حق الفلسطينيين تقرير المصير

قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير"، وأعرب عن أمله في أن يمكنهم الحكم الذاتي بمرور الوقت.



وأضاف كوشنر - مهندس خطط البيت الأبيض في الشرق الأوسط، في مقابلة مع موقع "أكسيوس أون إتش بي أو" الأمريكي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم دون تدخل إسرائيلي - وهو مطلب أساسي للفلسطينيين - "هذا سؤال جيد للغاية.. الأمل هو، في أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يصبحوا قادرين على الحكم".



واستطرد قائلا "إن الفلسطينيين بحاجة إلى نظام قضائي عادل... وحرية صحافة وحرية التعبير والتسامح بين جميع الأديان قبل أن تصبح الأراضي الفلسطينية قابلة للاستثمار".



وردا على سؤال حول ما إذا كان الفلسطينيون يتوقعون التحرر من أي تدخل حكومي أو عسكري إسرائيلي، قال كوشنر، "أعتقد أن هناك عائقا كبيرا... إذا لم يكن لديك هيكل حكومي مناسب وأمن مناسب عندما يعيش الناس في خوف ورعب فإن هذا يؤذي الفلسطينيين"، وأضاف " أعتقد أنه يجب أن يكون للفلسطينيين حق تقرير المصير".