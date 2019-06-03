"توتال" تعتزم شراء استثمارات "توشيبا" في قطاع الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" اليوم الاثنين موافقتها على استثمارات مجموعة "توشيبا" اليابانية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.



وتتضمن الصفقة عقدا مدته 20 عاما للحصول على 2.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من محطة "ترين3" التابعة لشركة "فري بورت إل.إن.جي" في ولاية تكساس الأمريكية واتفاقيات نقل الغاز عبر الأنابيب التي تنقله إلى محطة الإسالة. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية.2019



ومن المتوقع أن تدخل محطة إسالة الغاز الطبيعي وتصديره "ترين3" حيز التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من 2020، وكجزء من الصفقة ستحصل "توتال" على أسهم "توشيبا أمريكا إل.إن.جي" مقابل 15 مليون دولار تدفعها الشركة الفرنسية للشركة اليابانية.



في الوقت نفسه من المنتظر أن يتم توقيع العقود الخاصة بأنشطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة "توشيبا إنيرجي سيستمز أند سيليوشنز كورب" مقابل 815 مليون دولار تدفعها "توشيبا" إلى "توتال".