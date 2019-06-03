"إنفينيون" تسعى لشراء منافستها "سايبرس" بـ9 مليارات يورو

تسعى شركة "إنفينيون" الألمانية الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية إلى إتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها .



وتعتزم الشركة المسجلة في مؤشر "داكس" بالبورصة الألمانية شراء منافستها الأمريكية شركة "سايبرس سيميكوندكتور" بتسعة مليارت يورو.وأعلنت "إنفينيون" اليوم الاثنين في مدينة نويبيبرج الألمانية أنها ستعرض على مساهمي شركة "سايبرس" 23.85دولار للسهم، بزيادة في سعر السهم

بنسبة 46% مقارنة بمتوسط سعره في الثلاثين يوما الماضية من التداول، وذلك بما يعادل قيمة للشركة تقدر بنحو 9 مليارات يورو .



يذكر أنه من المقرر تمويل عملية الشراء بنسبة تصل إلى 30% من خلال إصدار أسهم جديدة و تسعى "إنفينيون" لإتمام الصفقة بحلول بداية العام المقبل .