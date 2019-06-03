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الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:08 ص

الصحة: غرفة طوارئ والدفع بـ 2227 سيارة إسعاف استعدادا للعيد

الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2652497

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة تأمين طبى شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تشمل الخطة زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ 2227 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة أكدت على إلغاء كافة الإجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، بالإضافة إلى مراجعة وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن توفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم فى جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وقالإن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

وأضاف أن هناك تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة، عن طريق، مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، موضحًا أنه تم تأمين وتدعيم المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة بالأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، الحروق".

ولفت إلى أن الخطة شملت التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.

وأكد أنه تم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، وأخذ عينات وفحصها معمليًا، واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، بالإضافة إلى التعامل الفورى فى حالة الإبلاغ عن أى منشآت غذائية، أو مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت الرقم "105" للإبلاغ عن أي مخالفات تخص الأغذية، حرصًا على صحة المواطنين.

وذكر أن الخطة تشمل التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة الفسيخ، والرنجة، والمجمدات والعصائر.


وتابع أن الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم في عضويتها قطاعات الطب العلاجي، والوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وهيئة الإسعاف المصرية، وإدارة الرعايات المركزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

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