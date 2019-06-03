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الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:06 ص

ترامب: شكوك بومبيو بشأن "صفقة القرن" يمكن أن تكون صحيحة

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2652496

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن شكوك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدوى "صفقة القرن" لحل النزاع في الشرق الأوسط يمكن أن تكون صحيحة لكنه يعتبر أن خطته واعدة.

وقال ترامب وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إننا "نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط بوضع خطة سلمية للتسوية وإذا استطعنا التوصل لخطة سلام في الشرق الأوسط فسيكون ذلك جيدًا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت - أمس الأحد - " إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يشكك في جدوى "صفقة القرن" الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا يتم رفض الصفقة على الفور".

يذكر أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل أطلق عليها "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.

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