فوز منتخب فرنسا وديا على بوليفيا الأبرز في عناوين صحف فرنسا

أبرزت الصحف الفرنسية على صفحاتها الرياضية اليوم الاثنين، فوز منتخب الديوك الفرنسية وديا على بوليفيا بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى أقيم أمس الأحد فى ملعب نادى نانت.



وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) تقول فى عنوانها الرئيس:" الأزرق يجني المكاسب من ودية بوليفيا".



من جهتها، قالت صحيفة (لو باريزيان) فى عنوانها:"الأزرق يهزم بوليفيا 2-0 دون قوته الأساسية".



وأضافت صحيفة (بروفانس):" المنتخب يستكشف قواه استعدادًا لمواجهة تركيا في تصفيات يورو 2020".



أما صحيفة (ليكيب) فكتبت تقول:"قوة ضاربة" في إشارة لاستفادة المنتخب الفرنسي من سلاح البدلاء بعد تألق الثنائي توما ليمار وفلوران توفان، وتعبيرا عن أزمة نجم بي إس جي باتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة برازيلية، أشارت الصحيفة إلى أن "نيمار يصرخ من المؤامرة".