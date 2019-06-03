حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن استثمارات مالية ناجحة وأرباح أو مكافأة على جهود سابقة وتشعر أنك تلمّ بكل الأمور.

عاطفيًا: تسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية بغية إرساء العلاقة على أسس ثابتة لن تقوى عليها تقلبات الزمن.

صحيًا: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.



