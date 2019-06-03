الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:59 ص
حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652486
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يتيح لك فرصة للفرار من مواجهة أو للسفر، وكلما ابتعدت عن محيط ضاغط اختبرت أمورًا مهمة.
عاطفيًا: يطلق الشريك مواقف تصعيدية ومفاجئة حيال العلاقة بينكما، فتثير معه نقاشات حامية وتبين له خطأه وتسرّعه.
صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفيه والتسلية.