حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يتيح لك فرصة للفرار من مواجهة أو للسفر، وكلما ابتعدت عن محيط ضاغط اختبرت أمورًا مهمة.

عاطفيًا: يطلق الشريك مواقف تصعيدية ومفاجئة حيال العلاقة بينكما، فتثير معه نقاشات حامية وتبين له خطأه وتسرّعه.

صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفيه والتسلية.





