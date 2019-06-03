حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يجعل إحدى الأولويات هدفك اليوم، وقد يحمل حدثًا مهمًا أو قرارًا لا يمكن تأجيله.

عاطفيًا: تشعّ جاذبية وإشراقًا، وتتمتع بإطلالة لافتة، وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخبارًا عاطفية جيّدة تفرحك كثيرًا.

صحيًا: حاول أن تكون منتظمًا ودقيقًا في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.



