الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:59 ص
حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652485
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يجعل إحدى الأولويات هدفك اليوم، وقد يحمل حدثًا مهمًا أو قرارًا لا يمكن تأجيله.
عاطفيًا: تشعّ جاذبية وإشراقًا، وتتمتع بإطلالة لافتة، وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخبارًا عاطفية جيّدة تفرحك كثيرًا.
صحيًا: حاول أن تكون منتظمًا ودقيقًا في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.