الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 ص
حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652483
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.
عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما، وهذا ينعكس سلبًا عليه ويزيده رغبة في الابتعاد عنك.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.