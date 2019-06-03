القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
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01:41 م

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11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
الأبراج اليوم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 ص

حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 3 يونيو 2019

برج السرطان
برج السرطان
dostor.org/2652483

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.
عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما، وهذا ينعكس سلبًا عليه ويزيده رغبة في الابتعاد عنك.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.

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