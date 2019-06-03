حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.

عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما، وهذا ينعكس سلبًا عليه ويزيده رغبة في الابتعاد عنك.

صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.



