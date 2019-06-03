الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 ص
حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652482
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا أو تجبر على تبرير وتفسير وربما إلى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.
عاطفيًا: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب للشريك الذي يمر بمحنة صعبة، وتجنّب توجيه الكلام القارص يمينًا وشمالًا.
صحيًا: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت وممارسات النشاطات الرياضية المفيدة.