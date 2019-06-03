حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تفتقر إلى الشجاعة والجرأة على المواجهة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنويًا فتلجأ إلى أحد الأصدقاء المقربين منك جدًا.

عاطفيًا: تضج حيوية وثقة زائدة بالنفس وتشعر بارتياح كبير، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد العاطفي فتخطط مع الشريك لمشروع مهم.

صحيًا: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيدًا.

