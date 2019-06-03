الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:57 ص
حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652481
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: تفتقر إلى الشجاعة والجرأة على المواجهة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنويًا فتلجأ إلى أحد الأصدقاء المقربين منك جدًا.
عاطفيًا: تضج حيوية وثقة زائدة بالنفس وتشعر بارتياح كبير، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد العاطفي فتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيدًا.