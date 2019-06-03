حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 3 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: معروف عنك أنك شخص لبِق وماهر وتلفت أنظار كل من يهمهم أمرك، فلا تتردّد في استغلال هذه الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.

عاطفيًا: على الرغم من أن الجو العام هادئ بعض الشيء، فقد يستجد فجأة خلاف من هنا أو جدال من هنالك، فكن متنبهًا للأمر.

صحيًا: أنت معتاد صباحًا أن تشرب فنجان قهوة واحدًا، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.

