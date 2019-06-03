الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:57 ص
حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 3 يونيو 2019
dostor.org/2652479
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن تأثيرك الإيجابي في الآخرين والإعجاب الذي توحي به بأناقتك وعذوبتك وجاذبيتك.
عاطفيًا: تركز على علاقة عاطفية تسبب لك السعادة الكبيرة ولا تعرف خلالها الإزعاج، وتكون نهايتها مكللة بالفرح.
صحيًا: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.