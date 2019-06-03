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الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:55 ص

"ملك الوحوش" يتصدر إيرادات السينما بـ 49 مليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2652477

تصدر فيلم الخيال العلمي والحركة الجديد "جودزيلا: ملك الوحوش" (جودزيلا: كينج أوف ذا مونيسترز) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 49 مليون دولار.

ورغم هذه الأرباح في الأسبوع الأول من عرضه، فإنه يعتقد أن فيلم "جودزيلا: ملك الوحوش" حقق بداية مخيبة للآمال حيث كان المنتجون يتوقعون الحصول على 55 مليون دولار في عرضه الأول.

والفيلم، الذي عرض في 4108 دور للسينما، من بطولة كل من كايل تشاندلر وفيرا فارميجا وكين واتانابي ومن إخراج مايكل دورتي.

ويعد هذا الفيلم هو الثالث في سلسلة أفلام جودزيلا، بعد الأول الذي طرح عام 2014 بعنوان "جودزيلا" حقق عند عرضه 93 مليون دولار، ثم فيلم "كونج: جزيرة الجمجمة" وحقق 61 مليون دولار.

وبينما يتصدر فيلم جوزيلا دور العرض، تراجع فيلم الخيال "علاء الدين"، وهو من بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي، إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مكتفيا بتسجيل 42.3 مليون دولار.

واحتل الفيلم الموسيقي الجديد "روكيتمان"، الذي يتناول حياة المغني البريطاني الشهير إلتون جون، في المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 25 مليون دولار.

والفيلم من بطولة تارون إجرتون وجيمي بيل وريتشارد مادين وبرايس دالاس هوارد ومن إخراج ديكستر فليتشر.

وفي المركز الرابع حل فيلم الإثارة الجديد "ما"، وهو من بطولة أوكتافيا سبينسر وجوليت لويس ولوك إيفانز ومن إخراج تيت تيلور، محققا 18.3 مليون دولار.

في المقابل، تراجع فيلم الحركة "جون ويك: الفصل الثالث - بارابيلوم" من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

والفيلم من بطولة كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشين ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي.

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