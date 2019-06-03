القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الأبراج اليوم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:48 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 3 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع
إسلام جمال
dostor.org/2652474

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الاثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنياً: معروف عنك أنك شخص لبِق وماهر وتلفت أنظار كل من يهمهم أمرك، فلا تتردّد في استغلال هذه الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.
عاطفياً: على الرغم من أن الجو العام هادئ بعض الشيء، فقد يستجد فجأة خلاف من هنا أو جدال من هنالك، فكن متنبهاً للأمر.
صحياً: أنت معتاد صباحاً أن تشرب فنجان قهوة واحداً، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.


الثور
مهنياً: تفتقر إلى الشجاعة والجرأة على المواجهة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً فتلجأ إلى أحد الأصدقاء المقربين منك جداً.
عاطفياً: تضج حيوية وثقة زائدة بالنفس وتشعر بارتياح كبير، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد العاطفي فتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحياً: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيداً.


الجوزاء
مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً أو تجبر على تبرير وتفسير وربما إلى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.
عاطفياً: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب للشريك الذي يمر بمحنة صعبة، وتجنّب توجيه الكلام القارص يميناً وشمالاً.
صحياً: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت وممارسات النشاطات الرياضية المفيدة.


السرطان
مهنياً: يوم مناسب جداً لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.
عاطفياً: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما، وهذا ينعكس سلباً عليه ويزيده رغبة في الابتعاد عنك.
صحياً: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.


الأسد
مهنياً: تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل إلى المرتجى.
عاطفياً: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، وتبتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي تسبب لك المشكلات.
صحياً: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.


العذراء

مهنياً: القمر الجديد في برج الجوزاء يجعل إحدى الأولويات هدفك اليوم، وقد يحمل حدثاً مهماً أو قراراً لا يمكن تأجيله.
عاطفياً: تشعّ جاذبية وإشراقاً، وتتمتع بإطلالة لافتة، وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخباراً عاطفية جيّدة تفرحك كثيراً.
صحياً: حاول أن تكون منتظماً ودقيقاً في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.


الميزان
مهنياً: القمر الجديد في برج الجوزاء يتيح لك فرصة للفرار من مواجهة أو للسفر، وكلما ابتعدت عن محيط ضاغط اختبرت أموراً مهمة.
عاطفياً: يطلق الشريك مواقف تصعيدية ومفاجئة حيال العلاقة بينكما، فتثير معه نقاشات حامية وتبين له خطأه وتسرّعه.
صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفيه والتسلية.


العقرب
مهنياً: القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن استثمارات مالية ناجحة وأرباح أو مكافأة على جهود سابقة وتشعر أنك تلمّ بكل الأمور.
عاطفياً: تسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية بغية إرساء العلاقة على أسس ثابتة لن تقوى عليها تقلبات الزمن.
صحياً: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.


القوس
مهنياً: القمر الجديد يحمل إليك خبراً جيداً عن أحد الأشخاص أو دعوة عذبة، أو يشير إلى سفر قريب تعدّ له.
عاطفياً: تستعيد العلاقة وهجها اليوم وتمضي إلى جانب الشريك أجمل الأوقات وأروعها، وتخططان لعدد من المشاريع المستقبلية.
صحياً: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.


الجدي
مهنياً: يطرأ مستجد هذا اليوم يفتح أمامك أبواب النجاح ويؤازرك لتتغلب على الكثير من المصاعب.
عاطفياً: لا تصدر حكماً مبرماً على الحبيب قبل أن تستمع إلى وجهة نظره ودفاعه وتحلل الوقائع وتخلص منها برأي.
صحياً: اعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومدروساً يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.


الدلو
مهنياً: القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن تأثيرك الإيجابي في الآخرين والإعجاب الذي توحي به بأناقتك وعذوبتك وجاذبيتك.
عاطفياً: تركز على علاقة عاطفية تسبب لك السعادة الكبيرة ولا تعرف خلالها الإزعاج، وتكون نهايتها مكللة بالفرح.
صحياً: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.


الحوت
مهنياً: القمر الجديد معاكس لك ويتحدث عن فترة دقيقة وعن خيار صعب تواجهه مع أحد كبار المسؤولين في العمل.
عاطفياً: القرارات الحاسمة تكون مؤلمة أحياناً، ولكن على المدى البعيد تشعر بتغير مع الشريك بسبب القرارات التي لم تتخذها.
صحياً: عليك أن تمارس رياضة السباحة حتى يستفيد جسمك من الرياضة والشمس فى الوقت نفسه.

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