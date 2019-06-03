اكتشاف لوحة حجرية لحماية الغابات عمرها 350 سنة وسط الصين

اكتشفت لوحة حجرية يرجع تاريخها إلى أسرة تشينج الامبراطورية (1644 - 1911) وتسجل محتوى يتعلق بحماية الغابات في مقاطعة هونان بوسط الصين.



تم اكتشاف اللوحة الحجرية تحت شجرة في قرية جينشينغ في بلدة ماوبينج، حسبما قالت إدارة الدعاية بمحافظة تشنجبو ذاتية الحكم لقومية مياو في المقاطعة.



ويبلغ طول اللوحة 1.36 متر وعرضها 45 سنتيمترا، ونقشت على جوانبها الأربعة رموز تقول إن "الأشجار المزروعة من قبل الأسلاف تظلل على الأحفاد، ولا يسمح لأهالي العشيرة بقطع هذه الأشجار ".



تم إنشاء هذه اللوحة في عام 1672 حسبما ذكر النقش.



قال شياو تشينج، مدير إدارة الآثار الثقافية في المحافظة إن هذه اللوحة الحجرية ليست لها قيمة ثقافية فحسب، بل تشير إلى أن الشعب كان لديه وعي قوي بحماية البيئة في أسرة تشينغ، الأمر الذي يلهمنا في الوقت الراهن.