تزويد مسبار ناسا للمريخ بكاميرا دقيقة جدا

سيحمل مسبار الفضاء الذي تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إرساله إلى المريخ عام 2020، أول كاميرا ملونة يمكنها تقريب الصورة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد تساعد على تحديد طرق التشغيل والمتابعة ورسم النماذج للكوكب الأحمر، وفقا لبيان صحفي من مختبر محركات الدفع النفاثة في ناسا.



وستبدأ إحدى أولى عمليات مسبار المريخ العام المقبل 2020، ستبدأ حال هبوطه قرب فوهة جيزيرو، على سطح المريخ في الـ18 من فبراير 2021، وستتمثل في رفع سارية الاستشعار عن بعد في المسبار، والتي تقوم بتنفيذ مهام حيوية تتعلق بعلوم البصريات والأجهزة الدقيقة للقياس وتقنياتها.



وقام المهندسون بدمج كاميرتين من نوع (ماستكام-زد) العالية الدقة، وأعادوا نصب غطاء لرأس سارية الاستشعار في مكان محدد بالمختبر، بمنشأة تجميع المركبات الفضائية في مختبر محركات الدفع النفاثة في الوكالة.



وأضاف البيان أن رأس الاستشعار والكاميرتين المزدوجتين، سيتم نصبها على المسبار قريبا.



ومن المقرر إطلاق مسبار المريخ 2020، من فلوريدا، في يوليو العام القادم، وسيكون أول مسبار فضاء في التاريخ لاستكشاف الكوكب، ويتمتع بإمكانية إعادة استهداف لنقطة هبوطه بدقة، خلال عملية الهبوط.