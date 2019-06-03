بكين تضبط 12 شخصا لتهريب الديزل

ضبطت الجمارك الصينية عصابة يشتبه في قيامها بتهريب أكثر من 49 طنًا من الديزل عبر قاربين للصيد وثلاث سفن للتزود بالوقود.



وتم القبض على 12 شخصا فى قضية التهريب، وفقا لجمارك ميناء قونجبى بمقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين.



وكشف تحقيق أن البحارة الذين استأجرهم رجال أعمال محليون قادوا قوارب لتهريب الديزل من هونج كونج إلى تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ، قبل بيعها لقوارب محلية.



وتم تهريب حوالى 310 أطنان من الديزل قيمتها 1.8 مليون يوان (حوالى 260900 دولار أمريكي) إلى البر الرئيسي الصيني منذ مارس من هذا العام.



الجدير بالذكر ان في 9 أبريل الماضي أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية احتجاز سيارات من طراز "مرسيدس - بنز" مستوردة تحتوي على أجزاء للتحكم فى انبعاثات العادم دون المستوى المطلوب.