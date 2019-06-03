وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بعد تعطل تكييف مستشفى بشرق باكستان

توفي 8 أطفال حديثي الولادة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية إثر تعطل نظام تكييف الهواء وسط ارتفاع درجة الحرارة في مستشفى عام بمنطقة ساهيوال بمقاطعة البنجاب بشرق باكستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ومسؤولون في ساعات مبكرة من اليوم الاثنين.



وقد كتب نائب المفوض في ساهيوال، زمان واتو، رسالة إلى إدارة الرعاية الصحية والتعليم الطبي المتخصصة التابعة لحكومة البنجاب يسرد سلسلة من الأحداث التي يُزعم أنها أدت إلى وفاة الرضع، وعلى رأسها تعطل نظام تكييف الهواء.



وذكر المسؤول أنه قد تلقى مكالمة طارئة من صباح اليوم من مرافق أحد المرضى يبلغه أن الرضع يموتون بسبب تعطل نظام تكييف الهواء في جناح طب الأطفال بمستشفى مقر منطقة ساهيوال.



وقال المسؤول "لقد وصلت إلى الجناح بسرعة ووجدت نظام تكييف الهواء خارج الخدمة مما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة في الأماكن المغلقة"، مضيفا أنه قد يكون هناك احتمال وقوع وفيات أخرى ناجمة عن تعطل نظام تكييف الهواء لم يتم الإبلاغ عنها بعد.