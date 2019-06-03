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الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:58 ص

صحيفة أسبانية: مباراة نهائي أبطال أفريقيا ستعاد في "بلد محايد"

صحيفة أسبانية: مباراة
وكالات
dostor.org/2652433

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جرى مساء الجمعة، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وأثار الكثير من الجدل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب قوله إن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التي ستجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف: "كل المؤشرات تصب في مصلحة الوداد الرياضي بالنظر إلى قوة النقاط التي ستعرض في ملفه يوم الثلاثاء".

وتابع "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة".

ويُرتقب أن تقرر لجنة الطوارئ، الثلاثاء، في مصير المباراة وتحسم هذه القضية، التي أدخلت الكرة الأفريقية في نفق مظلم وصارت موضوع سخرية في الصحف العالمية.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الملعب المحايد قد يكون في إحدى الدول الخليجية أو في فرنسا أو الجزائر، مضيفة أن المباراة في حال تم إقرارها ستقام من دون جمهور لتفادي أي أعمال شغب.

ومما يزيد احتمالية إعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى حدود الساعة"، تهنئة الترجي التونسي بفوزه بـ"تشامبينزليغ".

والمعتاد أن يهنئ "الفيفا" بطل المسابقة بعد تسلمه لقب البطولة، مثل ما حدث مع ليفربول، الذي أحرز، أول أمس السبت، لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأتي خُطوة الاتحاد الدولي على منوال صفحات "الكاف" التي لم تحمل أي تهنئة للفريق التونسي، وفق ما أوردت مصادر مغربية.

وكان اللقاء توقف، مساء الجمعة، بعد نحو ساعة على انطلاقه بعيد إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-صفر).

وبعد طول انتظار وترقب، أطلق الحكم الغامبي، باكاري غاساما، صافرته معلنا نهاية المباراة وتتويج الترجي للمرة الرابعة، الأمر الذي أثار غضب الفريق المغربي الذي طالب بالاحتكام إلى الإعادة التلفزيونية "الفار"، وهو ما لم يحدث نظرا لوجود عطل في تلك التقنية.

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