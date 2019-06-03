الكلفة المتزايدة والتوترات التجارية تكبح نمو صناعة الطيران في 2019

أسهمت الكلفة المتزايدة ومعها التوترات التجارية المتفاقمة بالعالم، في رسم صورة قاتمة لنمو قطاع صناعة الطيران بالعالم خلال هذا العام 2019، وفقا لبيان صحفي صدر يوم الأحد عن رابطة تجارية بارزة في هذا القطاع.



وخفضت رابطة النقل الجوي بالعالم (IATA- أياتا) التي تمثل 291 شركة طيران بالعالم، توقعها لهذا العام 2019، فيما يتعلق بنمو عوائد قطاع النقل الجوي بالعالم، وجعلتها عند 28 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتقديراتها في ديسمبر، حيث كانت 35.5 مليار دولار.



ويمثل هذا خفضا بـ7% مقارنة مع صافي عوائد ما بعد الضريبة لعام 2018، والتي قدرتها (أياتا) عند 30 مليار دولار.



قال اليكساندر دي يونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لأياتا، إنه رغم كون عام 2019 سيكون العام العاشر تواليا الذي تشهد فيه صناعة الطيران تحقيق نمو بالعوائد، "ولكن العوائد تنخفض بسبب تزايد الكلفة في كافة مجالات القطاع، وخاصة العمالة، والوقود والبنى التحتية".



ويتوقع أن تزداد الكلفة الإجمالية لعام 2019، بـ 7.4% متجاوزة 6.5% زيادة بالعوائد، وفقا لبيان أياتا الذي أضاف أن صافي العوائد سيتقلص إلى 3.2%. إضافة لهذا، فإن العائد من كل مسافر انخفض من 6.85 دولار بعام 2018 إلى 6.12 دولار.



ومن بين العوامل المسببة لزيادة التكاليف، يسهم الوقود بـ25% من تكاليف عمليات هذا القطاع، وفقا للبيان.



في الوقت نفسه، تمثل التوترات التجارية المتزايدة بالعالم، خطرا بارزا أيضا لخفض عوائد هذا القطاع.



وأضاف دي يونياك "إن إضعاف التجارة العالمية من المحتمل أن يستمر، في ظل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تحقيق عوائد بسهولة" لقطاع الطيران هذا العام.



وفي خطوات أحادية، أججت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة ترامب في مطلع مايو المنصرم عن زيادة الرسوم الإضافية على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات من الصين، ورفعها من 10% إلى 25%. وهددت أيضا بفرض رسوم بـ25% على ما قيمته 300 مليار دولار من منتجات صينية أخرى.



وردا على ذلك، زادت الصين معدل رسومها الجمركية الإضافية على ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من الواردات الأمريكية للصين، وزيادتها إلى 25 بالمائة و20% و10% على التوالي، بينما ظلت نسبة 5% من الرسوم الإضافية المطبقة على بعض المنتجات، بدون تغيير. ودخلت الزيادة حيز التنفيذ يوم السبت.



وتقوم إدارة ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى التي تضطر للرد، وهو ما يتوقع المحللون إن يجعل الأمور أكثر تعقيدا في معظم قطاعات التجارة بالعالم، ولاسيما منتجات الطاقة.