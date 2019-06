محمد صلاح يحتفل بالفوز فى شوارع إنجلترا (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احتفال محمد صلاح بالفوز في شوارع ليفربول.



وأظهر الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، لاعبي المنتخب على متن حافلة مكشوفة يطوفون من خلالها في شوارع إنجلترا احتفالًا بحصولهم على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث تغلبوا على توتنهام.



ورصد الفيديو أيضا قيام النجم محمد صلاح برفع الكأس احتفالا مع الجماهير باللقب التاريخي في مسيرة اللاعب المصري.



وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس السبت وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.



وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

Liverpool's players and staff are LOVING it on the parade bus! 🏆🤯 pic.twitter.com/HyDaEY8yjs