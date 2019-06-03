اليوم.. مصر للطيران تسير أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى واشنطن

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، أولى رحلاتها الجوية بين القاهرة وواشنطن، على متن أحدث الطائرات الجديدة "بوينج 787"، والملقبة بطائرة الأحلام، بواقع 3 رحلات أسبوعيا.



وصرح الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن تشغيل الخط الجوى الجديد بين القاهرة وواشنطن، يأتى فى إطار خطة الشركة الوطنية لتوسيع خطوطها الجوية إلى المزيد من النقاط المهمة الإستراتيجية والسيادية، خاصة عقب تدعيم أسطول الشركة بـ45 طائرة حديثة.



وأضاف أن الشركة وضعت خطة طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة درست عددا من الخطوط الإستراتيجية الواعدة، وفقا لعدد من العناصر وأهمها معدلات الحركة من والى هذه النقاط، وتوفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط مصر للطيران، والتى تصل إلى أكثر من 70 نقطة جوية مباشرة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى من خلال المشاركة بالرمز.



يذكر أن الطائرة الحديثة تتسع لـ 309 مقاعد بينهم 30 مقعدا لرجال الأعمال التى توفر خصوصية أعلى للركاب، وتوفر أعلى مستويات الرفاهية من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة، سواءً بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وخدمة الواى فاى على متن الرحلة، وكذلك خدمة التجوال، وخصائص تقليل الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون وغيرها من الخصائص المميزة الأخرى.