مطار برج العرب يستقبل 1500 معتمر قادمين من الأراضى الحجازية

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بأن مطار برج العرب الدولى سيستقبل طوال اليوم الإثنين، 5 رحلات جوية تابعة لشركة مصر للطيران قادمين من الأراضى المقدسة لنقل ضيوف الرحمن عقب أدائهم مناسك العمرة الشريفة.



واضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر وصول 5 رحلات للخطوط الوطنية من مختلف الطرازات من مطارى المدينة المنورة وجدة الدوليين بالمملكة العربية السعودية لنقل ما يقرب من 1500 معتمر مصري.



وأشار المصدر، إلى أن الفريق طيار يوسن المصرى وزير الطيران المدنى أصدر توجيهاته وتعليماته المشددة بضرورة الاستعدادات القصوى تزامنا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، حيث أثنى الفريق يونس المصرى على الجهد المبذول من جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة للمعتمرين.