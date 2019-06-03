ترامب ينكر صوته: لم أصف "ميجان ماركل" بهذه الكلمة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه وصف دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ميجان ماركل بأنها "كريهة" خلال مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، وذلك على الرغم من وجود تسجيل صوتي له نشرته الصحيفة.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "لم أقل أبدا أن ميجان ماركل كريهة. إنها فعلة وسائل الإعلام المزيف وتم فضحهم ببساطة فهل ستعتذر سي إن إن ونيويورك تايمز وغيرهما.. أشك في ذلك".



والسبت، نشرت صحيفة ذي صن تسجيلا لمقابلة أجراها المحرر السياسي في الصحيفة توم نيوتن دون مع الرئيس الأمريكي، قبل زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة، على موقعها على الإنترنت لتأكيد صحة المقابلة وما قاله ترامب.