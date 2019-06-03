مصر للطيران تسير 12 رحلة لنقل المعتمرين إلى مطار القاهرة

تواصل الشركة الوطنية "مصر للطيران" تسيير أسطولها الجوى لنقل ضيوف الرحمن من الأراضى الحجازية، عقب أدائهم مناسك عمرة شهر رمضان المعظم، حيث استعدت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى لاستقبال الرحلات الجوية.



ومن المقرر أن تستقبل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة، طوال اليوم الإثنين، 12 رحلة جوية تابعة للخطوط الوطنية، بواقع 7 رحلات قادمة من مطار جدة و5 رحلات قادمة من مطار المدينة المنورة، لنقل ما يقرب من 3500 معتمر مصري، عقب أدائهم مناسك العمرة الشريفة.



ويتابع مسئولى وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وصول ضيوف الرحمن من الأراضى الحجازية، لمعرفة مدى التسهيلات والتيسيرات المقدمة لهم، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منهم والمرضى، حيث تم تسخير كافة الامكانيات لنجاح موسم عمرة شهر رمضان لهذا العام.