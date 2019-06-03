طوارئ التشغيل والأعطال الفنية يؤخران إقلاع 3 رحلات بمطار القاهرة

تسببت الأعطال الفنية المفاجئة وكثافة وطوارئ التشغيل، صباح اليوم الاثنين، فى تأخر إقلاع رحلات جوية دولية بمطار القاهرة الدولى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والازدحام، خاصة فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها المطار حاليا، تزامنا مع بدء الإجازات المدرسة وعودة العاملين المصريين من الخارج وقرب عيد الفطر المبارك.



كان برج المراقبة الجوية بميناء القاهرة الجوى، تلقى إخطارا من شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتأخر إقلاع رحلتيها رقمى 414 والمتجهة إلى الرياض، و304 والمتجهة إلى جدة، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى الكويت، بسبب كثافة وطوارئ التشغيل.



كما تلقى إخطارا من شركة فلاى ناس، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 895 والمتجهة إلى الدمام، بسبب الأعطال الفنية المفاجئة.



ومن جانبها، قدمت السلطات الأمنية بشرطة مطار القاهرة كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية الأخرى، لمنع التكدس داخل وخارج الصالات، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.