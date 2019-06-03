اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام ١٤٤٠هـجري، اليوم الإثنين، في الساعة السابعة مساءً.



وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن فضيلة المفتي نتيجة الرؤية الشرعية.



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حكم الاحتكام للرؤية الفلكية في استطلاع الأهلة، وإعلان بداية الأشهر الهجرية وانتهائها، مشيرًا إلى أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمه؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.



وأضاف علام: "تختلف رؤية الأهلة في بعض الدول عن بعضها، نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال في بلد، كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين، ومن المقرر أن رؤية المشرقي حجة على المغربي، لا العكس".