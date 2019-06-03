وزيرا الخارجية الكويتى والأمريكى يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، من وزير الخارجية الأمريكي.



وقال حساب الخارجية الكويتية عبر تويتر: "تلقى معالى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من السيد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مساء الأحد الموافق 2 يونيو 2019".



وأضاف الحساب: "تناول الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".



كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.