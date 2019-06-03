وصول أولى الرحلات الجوية المباشرة من بلجراد إلى القاهرة الأسبوع الجارى

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، بأنه ستصل خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى أولى الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الصربية بلجراد والقاهرة، وذلك على متن رحلات شركة الخطوط الجوية الصربية.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولى يعتبر الوجهة الأولى لشركات الطيران الصربية داخل القارة الإفريقية، حيث تسير الشركة رحلاتها الى عدد محدود من الدول والمدن والعواصم العالمية، لافتا إلى أن بلجراد العاصمة الوحيدة فى غرب البلقان التى تقلع منها رحلات جوية مباشرة الى القاهرة.



وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر عقب فتح الخط الجوى المباشرة بين بلجراد والقاهرة، زيادة أعداد الوفود السياحية والركابية القادمين من دولة صربيا فى الاتجاهين، فضلا على منح فرص الاستثمارات بالبلدين، خاصة فى ظل حالة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد خلال الوقت الراهن.



وأوضح المصدر، أن مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة سيستقبل أولى رحلات الخطوط الصربية، حيث تم تجيهز كافة الخدمات والإمكانيات التى تليق بالمطار، لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية القادمة من صربيا.