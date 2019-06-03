قتيلان وجرحى فى محاولة فض اعتصام بالسودان

قالت مواقع سودانية ومحطات تلفزيون عربية، إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين وسط طلقات نار كثيفة، فيما وصفه نشطاء بأنها محاولة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.



وبحسب الصحف المحلية فإن قوات أمنية مدججة بالسلاح دخلت ميدان الاعتصام في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وسماع أصوات إطلاق رصاص كثيف في محيط القيادة.



وقال شهود عيان إن حشودا كبيرة من القوات الأمنية قد حاصرت منطقة الاعتصام أمام القيادة العامة وسط الخرطوم في إصرار لفض الاعتصام، وشوهد تصاعد للنيران.



وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمحتجين إن ما لا يقل عن شخصين قتلا، كما أصيب عدة أشخاص آخرين خلال الهجوم الذي ما زال مستمرا.



وقال تجمّع المهنيين السودانيين إنّ آلاف الثوّار أمام القيادة العامة للقوات المسلّحة تعرّضوا إلى مجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام، بعد أنّ تم حشد أعداد كبيرة من المليشيات المأجورة للتنفيذ وباستخدام الرصاص الحي والقوة المفرّطة ضد المعتصمين الثوّار.



ودعا التجمّع في بيانٍ فجر اليوم الأثنين، المواطنين إلى الخروج في كل الشوارع والمناطق المجاورة وتسيير المواكب والتوجّه إلى أرض الاعتصام من أجل إيقاف المجزرة والدفاع عن المعتصمين وحماية مكتسبات الثورة المجيدة.



وناشد التجمّع القوات المسلّحة بالتصدي إلى المليشيات الغادرة والدفاع عن الثوار السلميين، محملًا إياه مسؤولية وأمنّ وسلامة المعتصمين.