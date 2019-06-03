أكثر من مليونى ونصف مصلٍ فى ليلة ختم القرآن بالحرم المكى

كشفت رئاسة شئون الحرمين السعودية اليوم الاثنين، ان أكثر من مليونى ونصف مصلٍ، قد أدوا ليلة ختم القرآن فى الحرم المكى بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة في ليلة التاسع والعشرين من رمضان.



فيما قالت شئون الحرمين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتامعي التويتر: "أكثر من مليونى ونصف مصلٍ ليلة ختم القرآن، وسط خدمات متميزة".



وأدى المصلون صلواتهم وهم في حالة من الخشوع في أخر ليلة وترية من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث يلتمس المسلمون في الأيام العشر الأخيرة من رمضان، ليلة القدر التي هي من خير من ألف شهر.



فيما تقدم الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون الحرمين بالدعاء في ختام الصلاة.