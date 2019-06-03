استراليا تعلن التزامها باتفاق الألومنيوم مع واشنطن

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن مصدري الألمنيوم يمتثلون لشروط الاتفاق مع الولايات المتحدة، بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس دونالد ترامب قد فكر في فرض رسوم على كانبيرا.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن ترامب قد تم حثه على فرض تعريفة على الصلب والألومنيوم الأسترالي، استجابة لزيادة الصادرات من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي.



فيما تم إقناع ترامب بالتراجع عن الخطة بعد نصيحة مفادها أن فرض تعريفة على أستراليا سيؤدي إلى عزل حليف رئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



وقال "موريسون"، للصحفيين في هونيارا عاصمة جزر سليمان: "لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة، ونحن نعمل في إطار هذا الاتفاق".



وفرض ترامب تعريفة بنسبة 25٪ على الصلب، وتعريفة بنسبة 10٪ على واردات الألومنيوم في مارس، ووافق على إعفاء كانبيرا بعد الضغط عليه من قبل رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول.



وتصدر أستراليا حوالي 500 مليون دولار أسترالي (347.00 مليون دولار) من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة كل عام.