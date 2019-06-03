ترامب يعلن رحيل المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض كيفن هاسيت، سيترك منصبه قريبًا، لكنه لم يقدم سببًا لآخر رحيل رفيع المستوى عن الإدارة.



وقال ترامب: "سوف يغادر كيفن هاسيت، الذي قام بعمل رائع لي وللإدارة، قريبًا"، وأضاف في منشور له على تويتر، مساء أمس الأحد، أثناء توجهه إلى أوروبا للقيام بسلسلة من الزيارات الرسمية" أنه سيتم وضع البديل بمجرد عودتي إلى الولايات المتحدة".



تأتي مغادرة هاسيت الوشيكة في وقت الدراما بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث تدور حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية في نزاع حاد حول الهجرة.



عمل "هاسيت" سابقًا باحثًا في السياسة المالية في مركز أبحاث معهد أمريكان إنتربرايز المحافظ، قبل ترشيح ترامب له لدور البيت الأبيض في عام 2017، حيث عمل مع كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر في خطة الهجرة المقترحة التي كشف عنها الرئيس الجمهوري في مايو، وأيدت خطوة أمريكية لإنهاء الإعفاءات من العقوبات للدول التي تشتري النفط الإيراني.