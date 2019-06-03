"السياحة" ترحب بالشعب الإماراتى داخل مصر

رحبت وزارة السياحة بالسائحين الإماراتيين في مصر بعد الزيارة التي منيت بها الفنادق من قبل السائحيين الإماراتيين.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مخاطبة الشعب الإماراتي: " نرحب بأشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني مصر، اختيارهم الأول لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام.، كل سنة وانتم طيبين".



وكانت صحيفة Gulf News الإماراتية، قد أعلنت أن شركات السياحة قد سجلت ارتفاعًا فى الطلبات السياحية من قبل المواطنيين الإماراتيين لزيارة مصر، كما أعلنت أن مصر تاتى في المرتبة الأولى في قائمة المقاصد التي سوف يتوجه إليها السائحون الإماراتيون لقضاء إجازة عيد الفطر القادم.