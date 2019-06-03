سقوط رجل إثر إطلاق النار عليه قرب البيت الأبيض

سقط رجل بالقرب من البيت الأبيض مساء يوم الأحد، إثر إطلاق عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكية النار عليه، حسبما ذكر مراسل وكالة أنباء "شينخوا" في الموقع.



وكان الرجل يدخل منطقة مغلقة شمالي البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحديقة الجنوبية في رحلة خارجية.



ووجه عملاء الخدمة السرية تحذيرات شفهية قبل إطلاق النار، ولا تزال حالة الرجل غير واضحة حتى الآن.



يأتي هذا في الوقت الذي يسافر فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقرينته إلى المملكة المتحدة لبدء الجولة الأوروبية، وسط حالة رفض من عدد من السياسيين البريطانيي لهذه الزيارة الأمريكية اعتراضًا على سياسة ومواقف ترامب.