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الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:50 ص

مسؤول بالبيت الأبيض يدافع عن تعريفات ترامب المقترحة على المكسيك

مسؤول بالبيت الأبيض
وكالات
dostor.org/2652403

دافع كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات على كافة السلع المستوردة من المكسيك على خلفية مخاوف الهجرة غير الشرعية، وذلك بالرغم من الانتقادات الواسعة من قبل السياسيين والخبراء وقادة الأعمال.

وقال مولفاني لشبكة ((فوكس نيوز)) أمس، "إن الرئيس جاد للغاية في إصلاح الوضع علي الحدود الجنوبية"، مضيفا أن الأمور يجب أن تتحسن "بسرعة".

وقال الرئيس الأمريكي يوم الخميس إنه سيفرض تعريفات بنسبة 5 بالمائة على جميع السلع المستوردة من المكسيك اعتبارا من يوم 10 يونيو للضغط على البلاد لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود، على أن تزيد التعريفات تدريجيا حتى يتم علاج المشكلة، في خطوة أثارت قلق الكثيرين.

وانتقد السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ قرار الرئيس. وقال "إن السياسة التجارية وأمن الحدود مسألتان منفصلتان، معتبرا الإجراء بأنه "سوء استخدام لسلطة التعريفات الرئاسية ويتعارض مع نية الكونجرس".

ومن جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إن التعريفات المعلنة على المكسيك يمكن أن تعرض عملية المصادقة على الاتفاق الأمريكي-المكسيكي-الكندي للخطر، الاتفاق البديل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والذي يواجه طريقا وعرا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وفقا لما ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) عن مصادر مطلعة على الوضع.

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