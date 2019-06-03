3901 طفل صينى مفقود يعودون إلى عائلاتهم من خلال الإنترنت

ساعدت منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الأمن العام الصينية في العثور على 3901 طفل مفقود في البلاد.



هذا وتلقت المنصة التي تحمل اسم (( توانيوان )) بمعني التوحيد في الصينية، ما إجماليه 3978 بلاغا متعلقا بقضايا فقدان الأطفال منذ تأسيسها في مايو 2016.



وتعتبر المنصة جزءا من جهود الصين لمكافحة تجارة الأطفال وتمكين موظفي الشرطة من إصدار معلومات حول الأطفال المفقودين على المنصة.



يأتي هذا فيما تشير التقديرات التي تضعها المنظمات غير الحكومية المهتمة بهذه الظاهرة المتنامية في أكبر دول العالم سكانًا، إلى أنه يتم اختطاف ما بين عشرة آلاف وسبعين ألفًا من الأطفال كل عام، وغالبًا ما يكون هؤلاء الضحايا من العائلات الفقيرة في المناطق الريفية، ويتم بيعهم إلى عائلات أغنى على الساحل الشرقي.