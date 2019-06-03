كوريا الجنوبية تطالب المجر باحتجاز سفينة كروز

تخطط وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لمطالبة السلطات المجرية بإصدار أمر حجز مؤقت على سفينة كروز التي اصطدمت بسفينة تقل 33 من السياح الكوريين الجنوبيين في نهر الدانوب في المجر.



وذكر مسئول في الوزارة اليوم الاثنين أن الوزارة وجهت تعليمات الى السفارة الكورية في المجر لإجراء التشاور مرة أخرى مع الحكومة المجرية حول مسألة إصدار الحجز المؤقت على سفينة كروز " فايكينغ سيغون " التى اصطدمت بسفينة سياحية صغيرة الحجم " هوبلرياني " ليلة يوم 29 من الشهر الماضي، مما أدى الى مقتل 7 وفقدان 19 آخرين.



وترى الوزارة أنه بعد الانتهاء من التحقيق في تحديد السبب في وقوع حادثة غرق السفينة من قبل السلطات المجرية، فإن الحجز المؤقت على السفينة فايكينغ سيغون سيسهل الأمور لاحقا على وجه الخصوص في حل مشكلة تعويض الضحايا.



وسبق أن استدعت السلطات المجرية ربان السفينة فايكينغ سيغون وجمعت المعلومات عن السفينة وسمحت له بمواصلة إبحار السفينة.



يذكر أن السفينة فايكينغ سيغون هي سفينة من سويسرا، ومقر شركة الإدارة هو بازيل في سويسرا، ولها مكتب في بودابست.



وفقا لوكالة "بسل فايندير" التي تقدم معلومات عن مواقع جميع السفن في العالم، فإن سفينة فايكينغ سيغون تمر بالنمسا حاليا، ومن المخطط أن تصل الى ألمانيا يوم 3 من الشهر.



وبالنسبة لربان السفينة هو من أوكراينا، خضع للتحقيق اليوم التالي من الحادث من قبل الشرطة المجرية ووجهت له تهمة ارتكاب حادثة بشرية كبرى ناجمة عن الإهمال وعدم الانتباه.