القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
عالم
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:32 ص

النيابة العامة التشيكية تبحث توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بابيس

النيابة العامة التشيكية
وكالات
dostor.org/2652399

يبحث ممثلو الادعاء في التشيك ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات جنائية لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس بعد أن كشف تقرير للاتحاد الأوروبي أن شركاته الخاصة استفادت بشكل غير قانوني من دعم الاتحاد الأوروبي.

وقال المدعي العام التشيكي بافيل زيمان، لمحطة الإذاعة التشيكية سي تي يوم الأحد: "أن ما ورد [في التقرير] خطير ويمكن أن يشكل أساس ما يشتبه أنه جريمة جنائية".

ويعد بابيس، الملياردير الذي يتولى رئاسة الحزب الشعبوي "أيه إن أو"، هو مؤسس إمبراطورية تجارية كبيرة يمتد نشاطها لعدد من المجالات مثل الزراعة والأغذية والإعلام.

وعلى الرغم من أنه حول شركته القابضة "أجروفرت" إلى صندوق استئماني في عام 2017، قال منتقدون إنه يواصل السيطرة بشكل غير مباشر على شركاته، فيما كشف تحقيق أولي للاتحاد الأوروبي نشرته وسائل الإعلام التشيكية الأسبوع الماضي إنه انتهك قواعد تضارب المصالح.

ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن أن يطلب إعادة مبلغ يصل إلى 4ر17 مليون يورو (4ر19 مليون دولار) تم تقديمه لشركات تابعة لأجروفرت.

رفض بابيس بشدة تقرير الاتحاد الأوروبي، متهما زيمان بعدم احترام قواعد المحاكمة العادلة.

يأتي ذلك في خضم أسابيع من الاحتجاجات من قبل الآلاف الذين ينزلون للشوارع بانتظام من أجل المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في نشاط رئيس الحكومة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ يومين

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ يومين

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 3 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 3 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ 3 أيام

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

الآن

الجيش الوطنى الليبى يحبط الهجمات المضادة بمحاور طرابلس

"حصان طروادة".. الحركة المدنية تتواصل مع "البرادعى" لقيادة تكتل جديد

انقطاع خدمات اليوتيوب والجوجل كلاود فى شرق الولايات المتحدة

أول فيديو من حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

التعاون السعودى يمدد عقد ساندرو مانويل

توقف نهائى كأس الجزائر لكرة السلة رجال بسبب الشغب

الشباب السعودى لكرة القدم يشارك فى النسخة المقبلة من البطولة العربية

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

الرئيس نيوز

السيسي: لن أوظف أحدا.. ولن نجامل على حساب الوطن

"لحم الخنزير" يكشف محتالاً كولومبياً انتحل صفة "أمير سعودي"

مصرع 3 من أسرة مستشار بـ"هيئة قضايا الدولة" في قنا

السعودية ترد على قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس بمكانة "المسجد الأقصى"

كشكول

المالية توافق علي دعم رواتب معلمي النظام الجديد بـ 150 مليون "مستند"

كليات المنيا تٌقيم حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين

أستاذ قانون دولي: شخصية المحامي بالمسلسلات الرمضانية إهانة للمحامين

محافظ الجيزة يستبعد معلما بالمتابعة الفنية بمديرية التعليم

ننشر شروط صرف حافز الإثابة للعاملين بـ"التعليم الجديد"

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كوريا الشمالية تغزو العالم بـ"خوخ سوكشون 3" المقاوم للطقس

شاهد.. راكب يعتدي على سائق تاكسي بوحشية

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎