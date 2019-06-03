توقف نهائى كأس الجزائر لكرة السلة رجال بسبب الشغب

توقفت المباراة التي كانت تجمع بين المجمع البترولي حامل اللقب ومنافسه اتحاد البليدة في نهائي كأس الجزائر لكرة السلة رجال، في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد 5 دقائق فقط من بدايتها بسبب أحداث الشغب.



وبعد انتظار لنحو 40 دقيقة، أعلن الحكم الأول للمباراة عن قرار وقفها نهائيا بسبب عدم توفر الظروف الأمنية لاستكمالها، مرجعا السبب إلى رشق أرضية الملعب بمختلف أنوع المقذوفات.



وسبق قرار الحكم، استخدام الألعاب النارية من قبل بعض المشاغبين ورميها إلى الملعب، فضلا عن وقوع اشتباكات بين بعضهم في المدرجات.



وينتظر أن يتخذ الاتحاد الجزائري لكرة السلة قراره بشأن هذه المباراة في الساعات القادمة بعد دراسته لتقرير الحكم ومراقب المباراة الذي لمح إلى إعادتها في تاريخ لاحق، موضحا أن المسؤولية فيما حدث لا يتحملها لا المجمع البترولي ولا اتحاد البليدة.