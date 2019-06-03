القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:36 ص

فيديو.. عمرو عاشور يطرح كليب "انتباه" عبر اليوتيوب

فيديو.. عمرو عاشور
حسين الجندي
dostor.org/2652392

طرح المطرب الشاب عمرو عاشور أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "انتباه"، وذلك عبر اليوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحمل الأغنية شكل وغناء على الطريقة الشعبية، وهي كلمات "عمرو عاشور"، ألحان "محمد غنيم"، توزيع موسيقي "أشرف البرنس"، تم التسجيل باستديو التكامل، مهندس صوت ومكس "محمد جوده"، إنتاج "A5"، إخراج "خالد عليوة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال "عاشور" فيديو كليب بعنوان "وندمت" من كلمات وألحان "عمرو عاشور"، توزيع موسيقي "شريف حمدان"، مهندس صوت "محمد جوده"، إخراج "حسام المهدي"، والذي حقق نجاح ونسبة مشاهدة كبيرة.


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