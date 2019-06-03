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الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:32 ص

كوشنر يستفز الفلسطينيين: لا يستطيعون حكم أنفسهم

كوشنر يستفز الفلسطينيين:
أمينة ذكي
dostor.org/2652391

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض في مقابلة أذيعت أمس الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، لكنه لم يصل بعد إلى حد دعم الدولة الفلسطينية، وأعرب عن عدم اليقين بشأن قدرتهم على حكم أنفسهم.

وأخبر كوشنر وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج تلفزيوني شهير، بأنه لا يتوقع أن يستطيع الشعب الفلسطيني التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، لأن التحرر ستكون قيمته عالية ومرتفعة للغاية.

وقاطعت القيادة الفلسطينية الجهود الدبلوماسية التي وصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، على الرغم من أن كوشنر كان يقوم بصياغة الخطة لمدة عامين تحت ستار من السرية، إلا أن المسؤولين الفلسطينيين وبعض المسؤولين العرب ينظرون إليها على أنها تميل بشدة لصالح إسرائيل وحرمانهم من دولة خاصة بهم.

وتجنب كوشنر مرة أخرى أن يقول صراحة، ما إذا كانت الخطة ستشمل حل الدولتين، وهو حجر الأساس للسياسة الأمريكية لعقود من الزمن، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية.

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